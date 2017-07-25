Стрельба в Днепре: раненый адвокат рассказал о причинах

Адвокат и участник АТО Эдмонд Саакян, который накануне получил ранения во время стрельбы в Днепре, был прооперирован, сейчас его состояние стабильное.

Об этом сообщает местное издание "Дніпроград".

По его данным, адвокат находится в отделении хирургии, переведен из реанимационной палаты в общую. Он уже дал показания полиции по поводу инцидента с нападением на него и его брата вечером 24 июля.

В целом он получил четыре ранения, из которых серьезное - одно - сквозное ранение в живот.

Врачи называют состояние пострадавшего стабильным средней тяжести, констатируют значительную потерю крови.

По словам самого Саакяна, три дня назад на его родственников "наехали" эти бандиты и потребовали деньги. После того, как они поняли, что им ничего не достанется, они открыли огонь.

В настоящее время отделение, где лечатся Саакян и четверо нападавших, находится под строгой охраной.

Самого адвоката от преступников, в которых местная полиция опознала представителей организованной преступной группировки, отделяет стеклянная перегородка. Они постоянно находятся в поле зрения друг друга.

Как сообщалось, 24 июля вечером в результате перестрелки в Днепре погиб на месте бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады Алексей Вагнер, по дороге в больницу скончался бывший боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук.

Получил сквозное ранение в живот и находится в реанимации адвокат, волонтер и доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян.

Брат Эдмонда Эдуард Саакян ранений не получил.

Полиция рассматривает это нападение как умышленное убийство.