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Засуджений у справі Нємцова відсудив у Росії 6 тисяч євро за тортури

Вівторок, 25 липня 2017, 12:22

Європейський суд з прав людини присудив 6 тисяч євро Темірлану Ескерханову, засудженому за участь у вбивстві Бориса Нємцова до 14 років в'язниці, визнавши порушення в ході його кримінального переслідування.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на рішення суду.

Зокрема, суд визнав, що мало місце порушення статті Європейської конвенції з прав людини, яка забороняє тортури, і статті, відповідно до якої питання про правомірність арешту повинно розглядатися судами невідкладно.

При цьому, як повідомляється, скарги Ескерханова на умови утримання в СІЗО і умови транспортування були відхилені.

За інформацією російського агентства, крім Ескерханова, скарги в ЄСПЛ подавали ще два фігуранта цієї справи - брати Анзор і Шадід Губашеви. Засуджені скаржилися на жорстоке і принижуюче ставлення, порушення прав на ефективний судовий захист, умови утримання та транспортування.

"Суд врахував попереднє зауваження уряду РФ... і більшістю голосів ухвалив, що дві скарги з трьох не можуть бути визнані прийнятними через розкриття переговорів про досягнення мирової угоди позивачами", - цитується повідомлення суду.

Як відомо, 13 липня Московський окружний військовий суд засудив обвинуваченого у вбивстві Бориса Нємцова Заура Дадаєва до 20 років колонії суворого режиму і штрафу 100 тисяч російських рублів.

Крім того, суд засудив до тривалих термінів позбавлення волі інших фігурантів справи. Анзор Губашев отримав 19 років колонії суворого режиму, його брат Шадід - 16 років. Звинувачення просило 23 і 21 рік відповідно.

Темірлану Ескерханову суд призначив покарання у вигляді 14 років суворого режиму (обвинувачення просило 19 років). Хамзата Бахаєва засудили до 11 років колонії (просили 17 років).

У липні адвокати дочки Бориса Нємцова Жанни подали апеляцію на вирок Московського окружного військового суду, винесений у справі про вбивство політика.

Теми: НємцовРосіяЄвропа
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