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Дочка Нємцова оскаржила вирок у справі про вбивство батька

П'ятниця, 21 липня 2017, 15:52
Дочка Нємцова оскаржила вирок у справі про вбивство батька

Адвокати дочки Бориса Нємцова Жанни подали апеляцію на вирок Московського окружного військового суду, винесений у справі про вбивство політика.

Про це повідомила адвокат Жанни Нємцовой Ольга Михайлова, передає "Медуза".

За словами Михайлової, в апеляції оскаржується кваліфікація злочину за статтею 105 "Вбивство" Кримінального кодексу РФ. Позивач вважає, що злочин має бути кваліфіковано за ст. 277 КК РФ "Посягання на життя державного чи громадського діяча".

"Борис Юхимович Нємцов був депутатом Ярославської обласної думи, співголовою партії "Парнас", - пояснила юрист.

Як відомо, 13 липня Московський окружний військовий суд засудив обвинуваченого у вбивстві Бориса Нємцова Заура Дадаева до 20 років колонії суворого режиму і штрафу 100 тисяч російських рублів.

Крім того, суд засудив до тривалих термінів позбавлення волі інших фігурантів справи. Анзор Губашев отримав 19 років колонії суворого режиму, його брат Шадід - 16 років. Звинувачення просило 23 і 21 рік відповідно.

Темірлану Ескерханову суд призначив покарання у вигляді 14 років суворого режиму (обвинувачення просило 19 років). Хамзата Бахаєва засудили до 11 років колонії (просили 17 років).

Захист має намір оскаржити рішення суду.

Теми: НємцовРосіясуд
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