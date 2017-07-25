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Родину пораненого у Дніпрі адвоката взяли під охорону – поліція

Вівторок, 25 липня 2017, 13:15

Поліція надала охорону родині адвоката Едмонда Саакяна, якого поранили під час стрілянини у Дніпрі 24 липня.

Про це повідомив на брифінгу в Дніпрі представник управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

"Едмонд (Саакян – ред.) і його родина взяті під охорону", - сказав він.

Представник висловив надію, що вже 25 липня буде створено робочу групу з побратимів Саакяна із взаємодії з поліцією, яка допоможе в розслідуванні справи.

Журналіст запитав, чи дійсно брат Саакяна Эдуард звертався до місцевої поліції із заявою про переслідування.

Присутній на брифінгу заступник начальника – начальник кримінальної поліції ГУНП у Дніпропетровській області Олег Грозь відповів, що дійсно заява поступала до Шевченківського райвідділу поліції Дніпра, але не зі скаргою на переслідування.

"Заява була, але переслідуванням там… не так звучало питання", - зазначив він.

Грозь утримався від подробиць, чого саме стосувалася заява.

Як відомо, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинув на місці колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук.

Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, волонтер і доброволець 20-го мотопіхотного батальйону Едмонд Саакян.

Брат Едмонда Едуард Саакян поранень не отримав.

Поліція розглядає цей напад як умисне вбивство.

Євген Кізілов, УП

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