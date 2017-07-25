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Семью раненого в Днипре адвоката взяли под охрану – полиция

Вторник, 25 июля 2017, 13:15

Полиция предоставила охрану семье адвоката Эдмонда Саакяна, которого ранили во время стрельбы в Днипре 24 июля.

Об этом сообщил на брифинге в Днипре представитель управления Нацполиции в Днепропетровской области.

"Эдмонд и его семья взяты под охрану", - сказал он.

Представитель выразил надежду, что уже 25 июля будет создана рабочая группа из побратимов Саакяна по взаимодействию с полицией, которая поможет в расследовании дела.

Журналист спросил, действительно ли брат Саакяна Эдуард обращался в местную полицию с заявлением о преследовании.

Присутствующий на брифинге заместитель начальника - начальник криминальной полиции ГУ НП в Днепропетровской области Олег Грозь ответил, что действительно заявление поступало в Шевченковский райотдел полиции Днипра, но не с жалобой на преследование.

"Заявление было, но преследованием там... не так звучал вопрос", - отметил он.

Грозь воздержался от подробностей, чего именно касалось заявление.

Как известно, 24 июля вечером в результате перестрелки в Днепре погиб на месте бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады Алексей Вагнер, по дороге в больницу скончался бывший боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук.

Получил сквозное ранение в живот и находится в реанимации адвокат, волонтер и доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян.

Брат Эдмонда Эдуард Саакян ранений не получил.

Полиция рассматривает это нападение как умышленное убийство.

Евгений Кизилов, УП

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