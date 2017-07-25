Перестрілка в Дніпрі: причиною міг бути будівельний бізнес

Причиною перестрілки в Дніпрі 24 липня міг бути будівельний бізнес одного з учасників конфлікту Едуарда Саакяна.

Про це заявив під час спілкування з журналістами у лікарні його брат і один із постраждалих – Едмонд Саакян, повідомили у вівторок в ефірі телеканалу NewsOne.

За його словами, зловмисники вимагали від старшого брата Саакяна гроші, які той, нібито заборгував. Едмонд Саакян також стверджує, що його брату тривалий час погрожували.

На зустріч незнайомці приїхали зі зброєю.

"Ми приїхали з паперами, розібратися, що нікому грошей не винні. Спершу було їх один чи двоє. Потім підвалив натовп. У одного під курткою я побачив автомат. Я зробив вигляд, що злякався і братові сказав: "Дай мені ключі від машини, я не хочу в цьому брати участь, буду сидіти в машині". У брата в багажнику мисливський карабін лежав. Я пішов до його машини, і в цей момент вони почали стріляти. Відразу влучили мені в живіт, я почав стріляти у відповідь", – описує події постраждалий.

Раніше поліція заявила, що перестрілка в місті Дніпро увечері 24 липня, в якій загинули двоє АТОшників, сталась через економічні, а не кримінальні чи політичні питання.

Як відомо, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинув на місці колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук.

Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, волонтер і доброволець 20-го мотопіхотного батальйону Едмонд Саакян.

Брат Едмонда Едуард Саакян поранень не отримав.

Поліція розглядає цей напад як умисне вбивство.

Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до перестрілки, роль двох інших з’ясовують і щонайменше трьох осіб іще шукають.