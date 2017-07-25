Стрілянина у Дніпрі: 2 із 4 нападників затримали, ще 3 осіб шукають

Поліція затримала двох осіб, причетних до перестрілки у Дніпрі, в якій загинули АТОшники, роль двох інших з’ясовує і щонайменше трьох осіб іще шукають.

Про це заявив заступник начальника – начальник кримінальної поліції Головного управління Нацполіціі у Дніпропетровській області Олег Грозь на брифінгу 25 липня.

"Двоє людей з цих чотирьох (які потрапили до лікарні – ред.) затримані по 208 статті, їм ставиться вже звинувачення, і роль двох осіб буде вивчено - і теж будуть винесені відповідні процесуальні рішення", – повідомив він.

Усі четверо ще перебувають у лікарні, але мають різний статус. Двоє будуть перебувати під вартою – за дві доби суд має обрати їм запобіжний захід. За цей час діям інших учасників теж дадуть оцінку.

Троє із затриманих, за словами полковника, – жителі міста Дніпро, один з них – громадянин іншої держави, але не Росії, ще один – виходець із Донецького регіону. Імена Грозь називати відмовився без дозволу слідства.

За його словами, поліцейські переслідували нападників від місця стрілянини до лікарні. Там уже з’явилися адвокати.

"Вчора оголошувалася (спецоперація) "Сирена": нам треба було з’ясувати знаходження ще одного автомобіля. Автомобіль знайдено, він також знаходиться у експертів, вони працюють із цим автомобілем, вивчаються речові докази, які є в ньому", – сказав Грозь і уточнив, що "в автомобілі нікого не було".

Полковник поліції уточнив, що правоохоронці розшукують і інших осіб, які "були задіяні під час цієї перестрілки".

"Нас ще цікавлять як мінімум три особи", – сказав Грозь.

На запитання про загальну кількість нападників і їхніх візаві полковник поліції відповів, що дані свідків різняться – тому він обмежився даними про тих, хто потрапив до лікарні, і ще трьох осіб, яких поліція намагається встановити.

Він уточнив, що зі сторони нападників, імовірно, є особи, які не стріляли. Лише роль двох уже з’ясована: вони стріляли – їх процесуально затримали.

Грозь також підтвердив, що серед нападників є раніше судимі, деякі вже пов’язані злочинами, але вони не належали до однієї структури.

На місці події і в автомобілі вилучено зброю: "Маємо автомат Калашникова, пістолети та іншу зброю, яку буде досліджено – її історія, можливе використання в інших злочинах, цим зараз займаються експерти".

"Дорогою проходження вони скидали зброю, яка потім вилучалася", – сказав полковник.

"У нас є два пістолети і автомат", – сказав Грозь

Є пістолет травматичної дії і є пістолет, перероблений під стрільбу бойовими патронами, який використовував один із нападників. Останній вилучили з автомобіля, на якому тікали учасники події. Автомат утікачі викинули з авто.

Едмонд Саакян використовував карабін "Вулкан", який був у машині його брата Едуарда.

Саакяна привіз до лікарні брат, як і одного з загиблих, уточнив Грозь.

Як відомо, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинули воїн-доброволець Олексій Вагнер і колишній боєць Максим Іващук, а ще один доброволець Едмонд Саакян, відомий як адвокат, отримав поранення. І четверо нападників потрапили в лікарню.

За даними поліції, перестрілка сталася через економічні, а не кримінальні чи політичні, питання.

Відкрито провадження за статтею "умисне вбивство".

Олена Рощенко, УП, доповнено