Глава Держприкордонслужби подав у відставку

Глава Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко написав заяву про відставку із займаної посади.

Про це повідомляє у вівторок "Інтерфакс-Україна", посилаючись на джерело.

"Він написав заяву на звільнення за станом здоров'я", - повідомив співбесідник агентства.

За словами співрозмовника, у вівторок, 25 липня, очікується призначення і подання президентом України Петром Порошенком нового глави прикордонного відомства.

Водночас за даними "Українських новин", президент вже задовольнив цю заяву і звільнив Назаренка.

Як повідомлялося, Назаренку стало зле 21 липня в Адміністрації президента на Банковій під час виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Пізніше прес-служба ДПСУ повідомила, що його стан задовільний.

22 липня з'явилося повідомлення, що Назаренко перебуває в реанімації, його стан стабільний.