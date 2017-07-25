Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Госпогранслужбы подал в отставку

Вторник, 25 июля 2017, 15:27

Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке с занимаемой должности.

Об этом сообщает во вторник "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источник.

"Он написал заявление на увольнение по состоянию здоровья", - сообщил собеседник агентства.

По словам собеседника, во вторник, 25 июля, ожидается назначение и представление президентом Украины Петром Порошенко нового главы пограничного ведомства.

В то же время по данным "Українських новин", президент уже удовлетворил это заявление и уволил Назаренко.

Как сообщалось, Назаренко стало плохо 21 июля в Администрации президента Украины во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко.

Позже пресс-служба ГПСУ сообщила, что его состояние удовлетворительное.

22 июля появилось сообщение, что Назаренко находится в реанимации, его состояние стабильное.

Темы: Пограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Пограничная служба
Вагнеровцы, которые сейчас в Беларуси, не представляют угрозы для Украины - ГПСУ
"Вагнер" в Беларуси: украинские пограничники отслеживают движения российских наемников
Звездные войны отдыхают: пограничники показали, как в грозу встречали "Шахеды"
Последние новости
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
Все новости...
Реклама: