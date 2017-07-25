Пійманий на хабарі 4 млн посадовець "Укрзалізниці" приховав золоті злитки

Заступника начальника юридичного департаменту "Укрзалізниці" Олександр Ященко, який разом іншим посадовцем підприємства вимагав майже 4 млн хабара, приховав у декларації 220 тис. доларів, 13,5 тис. євро та 7 золотих злитків.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

"Так, у ході обшуків за місцем проживання заступника юридичного департаменту ПАТ "Укрзалізниця", а також індивідуальної банківської скриньки, зареєстрованої на ім’я його дружини, було виявлено та вилучено понад 220 тисяч доларів США, 13,5 тисяч Євро, 7 золотих злитків 999,9 проби, коштовні годинники тощо", - йдеться у повідомленні.

Також прес-служба зазначає, що у декларації Ященка було відображено лише 150 тисяч гривень на рахунку дружини.

Відтак, у понеділок Ященку оголосили про підозру вчинення злочину за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

"На вилучене майно та грошові кошти судом накладено арешт", - додала прес-служба.

Як повідомлялося, 5 липня затримали начальника департаменту майнових та земельних ресурсів "Укрзалізницы" заступника начальника юридичного департаменту Олександра Ященка за вимагання майже 4 млн грн хабара.