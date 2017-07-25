Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пойманный на взятке 4 млн чиновник "Укрзализныци" скрыл золотые слитки

Вторник, 25 июля 2017, 16:22

Заместителя начальника юридического департамента "Укрзализныци" Александр Ященко, который вместе с другим сотрудником предприятия требовал почти 4 млн взятки, скрыл в декларации 220 тыс. долларов, 13,5 тыс. евро и 7 золотых слитков.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Так, в ходе обысков по месту жительства заместителя юридического департамента ПАО "Укрзализныця", а также индивидуальной банковской ячейки, зарегистрированной на имя его жены, было обнаружено и изъято более 220 тысяч долларов США, 13,5 тысяч евро, 7 золотых слитков 999,9 пробы, драгоценные часы и т.д.", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба отмечает, что в декларации Ященко были отражены лишь 150 тысяч гривен на счете жены.

Следовательно, в понедельник Ященко объявили о подозрении совершения преступления по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

"На изъятое имущество и денежные средства судом наложен арест", - добавила пресс-служба.

Как сообщалось, 5 июля задержали начальника департамента имущественных и земельных ресурсов "Укрзализныци" Андрея Тимошенко и заместителя начальника юридического департамента Александра Ященко за вымогательство почти 4 млн грн взятки.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Последние новости
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
Все новости...
Реклама: