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Президент звільнив Назаренка і зробив його генералом армії

Вівторок, 25 липня 2017, 17:00
Президент звільнив Назаренка і зробив його генералом армії

Президент Петро Порошенко прийняв рапорт керівника Державної прикордонної служби генерал-полковника Віктора Назаренка про звільнення з займаної посади за станом здоров'я.

Про це він повідомив, виступаючи перед прикордонниками у ДПСУ 25 липня.

Натомість глава держави повідомив про призначення Назаренка своїм радником і присвоєння йому звання генерал армії (найвище військове звання -ред).

Президент подякував Назаренку і українським прикордонникам, які "блискуче себе проявили в умовах протистояння російській агресії".

Порошенко сказав, що задоволений роботою прикордонників і Назаренка особисто, але "здоров'я є здоров'я".

Раніше у вівторок стало відомо, що глава Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко написав заяву про відставку із обійманої посади.

Як повідомлялося, Назаренку стало зле 21 липня  в Адміністрації президента на Банковій під час виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Пізніше прес-служба ДПСУ повідомила, що його стан задовільний.

22 липня з'явилося повідомлення, що Назаренко перебуває в реанімації, його стан стабільний.

Валентина Романенко, УП

Теми: Прикордонна служба
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