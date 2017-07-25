Посольство України в США спростовує заяви Трампа

Уряд України не допомагав жодному з кандидатів на президентських виборах в США в 2016 році.

Таку заяву зробило посольство України в США у вівторок у Twitter.



"Відповідально заявляємо: Уряд України не допомагав жодному з кандидатів на Виборах 2016. Ми вдячні США за двопартійну підтримку України", – йдеться в повідомленні.

Відповідально заявляємо: Уряд України не допомагав жодному з кандидатів на Виборах 2016.

Ми вдячні США за двопартійну підтримку України. — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) July 25, 2017

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив Україну в саботуванні його передвиборчої кампанії.

На переконання Трампа, такі дії України були спрямовані на просування кандидатури його опонентки - Гілларі Клінтон.

Українська правда