Посольство України в США спростовує заяви Трампа
Вівторок, 25 липня 2017, 17:57
Уряд України не допомагав жодному з кандидатів на президентських виборах в США в 2016 році.
Таку заяву зробило посольство України в США у вівторок у Twitter.
"Відповідально заявляємо: Уряд України не допомагав жодному з кандидатів на Виборах 2016. Ми вдячні США за двопартійну підтримку України", – йдеться в повідомленні.
Відповідально заявляємо: Уряд України не допомагав жодному з кандидатів на Виборах 2016.— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) July 25, 2017
Ми вдячні США за двопартійну підтримку України.
Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив Україну в саботуванні його передвиборчої кампанії.
На переконання Трампа, такі дії України були спрямовані на просування кандидатури його опонентки - Гілларі Клінтон.
Українська правда