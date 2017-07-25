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Посольство Украины в США опровергает заявления Трампа

Вторник, 25 июля 2017, 17:57

Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на президентских выборах в США в 2016 году.

Такое заявление сделало посольство Украины в США во вторник в Twitter.

"Ответственно заявляем: Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на Выборах 2016. Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Украину в саботаже его предвыборной кампании.

По мнению Трампа, такие действия Украины были направлены на продвижение кандидатуры его оппонентки - Хиллари Клинтон.

Украинская правда

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Темы: США
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