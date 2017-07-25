Посольство Украины в США опровергает заявления Трампа
Вторник, 25 июля 2017, 17:57
Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на президентских выборах в США в 2016 году.
Такое заявление сделало посольство Украины в США во вторник в Twitter.
"Ответственно заявляем: Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на Выборах 2016. Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины", - говорится в сообщении.
Відповідально заявляємо: Уряд України не допомагав жодному з кандидатів на Виборах 2016.— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) July 25, 2017
Ми вдячні США за двопартійну підтримку України.
Как сообщалось, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Украину в саботаже его предвыборной кампании.
По мнению Трампа, такие действия Украины были направлены на продвижение кандидатуры его оппонентки - Хиллари Клинтон.
Украинская правда