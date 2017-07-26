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Британський винищувач перехопив російські Ту-22 над Чорним морем

Середа, 26 липня 2017, 03:02

Винищувач Королівських ВПС Typhoon піднявся з бази в Румунії для перехоплення російських літаків над Чорним морем.

Про це повідомляє прес-служба Військово-повітряних сил Великої Британії.

Винищувач Typhoon вилетів з бази ВПС імені Михайла Когелнічану, розташованої біля міста Константа на березі Чорного моря, для супроводу стратегічних бомбардувальників Ту-22 ВПС Росії, які рухалися на південь, поблизу повітряного простору НАТО.

Раніше система спостереження і контролю над повітряним рухом НАТО виявила кілька слідів військових літаків, що не належать альянсу, які літали над Чорним морем, згодом ідентифікувавши їх як два російських літаки.

У Королівських ВПС заявили, що це була звичайна операція, і вона нічим не відрізняється від заходів, які літаки НАТО проводять в інших районах на регулярній основі, додавши, що це нормальна активність для мирного часу.

Теми: НАТОЧорне мореРосія
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