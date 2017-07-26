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Британский истребитель перехватил российские Ту-22 над Черным морем

Среда, 26 июля 2017, 03:02

Истребитель Королевских ВВС Typhoon поднялся с базы в Румынии для перехвата российских самолетов над Черным морем.

Об этом сообщает прес-служба Военно-воздушных сил Великобритании.

Истребитель Typhoon вылетел с базы ВВС имени Михаила Когэлничану, расположенной около города Константа на берегу Черного моря, для сопровождения стратегических бомбардировщиков Ту-22 ВВС России, которые двигались к югу, вблизи воздушного пространства НАТО.

Ранее система наблюдения и контроля над воздушным движением НАТО обнаружила несколько следов военных самолетов, которые не принадлежат альянсу, летающих над Черным морем, впоследствии идентифицировав их как два российских самолета.

В Королевских ВВС заявили, что  это была обычная операция, и она ничем не отличается от мероприятий, которые самолеты НАТО проводят в других районах на регулярной основе, добавив, что это нормальная активность для мирного времени.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОЧерное мореРосcия
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