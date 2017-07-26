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ЄС офіційно повідомив: асоціація з Україною запрацює 1 вересня

Середа, 26 липня 2017, 08:46

Офіційний журнал Європейського Союзу опублікував повідомлення про набуття чинності Угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною з 1 вересня 2017 року.

Про це повідомляє сайт законодавства ЄС.

"Угода про асоціацію між Європейським союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з одного боку, та Україною, з іншого боку, підписану в Брюсселі 21 березня 2014 року і 27 червня 2014 року (1), набуває чинності з 1 вересня 2017 року відповідно до статті 486 (2) Угоди, оскільки останній документ про ратифікацію був переданий на зберігання 11 липня 2017 року", – сказано в повідомленні.

Як відомо, 11 липня 2017 року Рада Європейського Союзу завершила процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Президент України Петро Порошенко зазначив, що з 1 вересня 2017 року розпочнеться "якісно новий етап нашого шляху до Європейського Союзу".

"Інтерфакс-Україна".

Теми: ЄСасоціація
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