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Мера Енергодара оголосили в розшук

Середа, 26 липня 2017, 11:37

Міського голову Енергодара Запорізької області Павла Музику оголосили в розшук.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури регіону.

"21.07.2017 міського голову Енергодара оголошено у розшук, та 24.07.2017 Енергодарською місцевою прокуратурою до суду направлено клопотання про зміну запобіжного заходу з особистого зобов’язання на тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, Музику було викликано 13 липня на 10 годину до Енергодарської місцевої прокуратури для проведення слідчих дій, але він не з’явився, про поважність причин неявки не повідомив. Під час допиту сусідів підозрюваного встановлено, що він за адресою постійного проживання тривалий час не з’являвся.

Під час допиту працівників виконавчого комітету Енергодарської міської ради встановлено, що міський голова Енергодара перебуває у відпустці та точне місце перебування його невідоме.

 

Павло Музика

Фото Медіа Центру Енергодар

Як повідомлялося, 8 червня меру Енергодара Павлу Музиці вручили повідомлення про підозру у незаконному звільненні одного з керівників комунальних підприємств.

12 червня Енергодарський міський суд виніс ухвалу про застосування до міського голови Енергодара запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання, тобто відпустив на поруки.

Українська правда

Теми: Запоріжжярозшукмісцева влада
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