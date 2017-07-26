Мэра Энергодара объявили в розыск

Мэра Энергодара Запорожской области Павла Музыку объявили в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"21.07.2017 мэр Энергодара объявлен в розыск, и 24.07.2017 энергодарской местной прокуратурой в суд направлено ходатайство об изменении меры пресечения с личного обязательства на содержание под стражей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, Музыку вызвали 13 июля на 10:00 в Энергодарскую местную прокуратуру для проведения следственных действий, но он не явился, при этом об уважительных причинах неявки не сообщил. Во время опроса соседей подозреваемого установлено, что он по адресу постоянного проживания долгое время не появлялся.

Во время опроса работников исполнительного комитета Энергодарского городского совета установлено, что мэр Энергодара находится в отпуске и точное местонахождение его неизвестно.

Павел Музыка Фото Медиа Центра энергодар

Как сообщалось, 8 июня мэру Энергодара Павлу Музыке вручили уведомление о подозрении в незаконном увольнении одного из руководителей коммунального предприятия.

12 июня Энергодарский городской суд вынес решение о применении к мэру Энергодара меры пресечения в виде личного обязательства, то есть отпустил его на поруки.

Украинская правда