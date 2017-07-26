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"Справа 2 травня": в Одесі затримано екс-чиновника ДСНС

Середа, 26 липня 2017, 16:02

Нацполіція 26 липня під час спецоперації в Одесі затримала колишнього першого заступника начальника ГУ ДСНС в Одеській області Руслана Великого.

Про це повідомляє у Facebook перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

За його словами, чиновник під час виконання своїх службових обов'язків не вжив заходів до направлення наявних сил і засобів для гасіння пожежі у Будинку профспілок 2 травня 2014 року в Одесі, коли загинули 42 людини та 125 чоловік отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості.

Аброськін повідомив також, що затриманий з 2016 року ухилявся від слідства та знаходився у розшуку. Судом йому вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

"До речі, його колишній "бос" Володимир Боделан ховається від правоохоронних органів України в тимчасово окупованому Криму, де займає посаду "керівника МНС", - зазначив він.

Поліцейський нагадав, що протягом 2017 року оперативники поліції затримали 4 особи, які підозрюються у скоєні злочинів 2 травня 2014 року в Одесі.

Як повідомлялося, 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинуло 48 чоловік і більше 200 були поранені.

Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок.

Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

За фактом подій різні правоохоронні органи України почали близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів.

Деякі з них в даний час розглядаються в судах.

Українська правда

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Теми: ОдесаДСНСполіціяарештсправа 2 травня
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