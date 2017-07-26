Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Дело 2 мая": в Одессе задержан экс-чиновник ГСЧС

Среда, 26 июля 2017, 16:02

Нацполиция 26 июля во время спецоперации в Одессе задержала бывшего первого заместителя начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Руслана Великого.

Об этом сообщает в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, чиновник во время исполнении своих служебных обязанностей не принял меры к направлению имеющихся сил и средств для тушения пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 в Одессе, когда погибли 42 человека и 125 человек получили телесные повреждения.

Аброськин сообщил также, что задержанный с 2016 года уклонялся от следствия и находился в розыске. Судом ему уже избрана мера пресечения - содержание под стражей.

"Кстати, его бывший "босс" Владимир Боделан скрывается от правоохранительных органов Украины во временно оккупированном Крыму, где занимает должность "руководителя МЧС", - отметил он.

Полицейский напомнил, что в 2017 оперативники полиции задержали 4 человек, которые подозреваются в совершении преступлений 2 мая 2014 в Одессе.

Как сообщалось, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены.

Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.

Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы.

По факту событий различные правоохранительные органы Украины начали около десятка уголовных производств, касающиеся различных фактов. Некоторые из них в настоящее время рассматриваются в судах.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОдессаГСЧСполицияарестдело 2 мая
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Одесса
Российские "Шахеды" атаковали порт Одессы: повредили зерновой терминал
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Последние новости
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
Все новости...
Реклама: