"Дело 2 мая": в Одессе задержан экс-чиновник ГСЧС

Нацполиция 26 июля во время спецоперации в Одессе задержала бывшего первого заместителя начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Руслана Великого.

Об этом сообщает в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, чиновник во время исполнении своих служебных обязанностей не принял меры к направлению имеющихся сил и средств для тушения пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 в Одессе, когда погибли 42 человека и 125 человек получили телесные повреждения.

Аброськин сообщил также, что задержанный с 2016 года уклонялся от следствия и находился в розыске. Судом ему уже избрана мера пресечения - содержание под стражей.

"Кстати, его бывший "босс" Владимир Боделан скрывается от правоохранительных органов Украины во временно оккупированном Крыму, где занимает должность "руководителя МЧС", - отметил он.

Полицейский напомнил, что в 2017 оперативники полиции задержали 4 человек, которые подозреваются в совершении преступлений 2 мая 2014 в Одессе.

Как сообщалось, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены.

Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.

Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы.

По факту событий различные правоохранительные органы Украины начали около десятка уголовных производств, касающиеся различных фактов. Некоторые из них в настоящее время рассматриваются в судах.

Украинская правда