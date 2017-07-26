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"Беркутівці" не з'являються на суди у справах Євромайдану — адвокат

Середа, 26 липня 2017, 22:20

Харківські "беркутівці", обвинувачувані у справі про вбивства та побиття у Кріпосному провулку під час Євромайдану, не з'явилися на засідання суду у середу.

Про це повідомила на Facebook адвокат активістів Євромайдану Євгенія Закревська.

"Сьогодні на засідання по справі харківських беркутівців (Гончаренко, Бєлов, Ріяко, Костюк по епізоду вбивств та побиття на Кріпосному 18.02.2014, а також щодо нападу на журналістів Громадського в Пісочині в січні 2015-го року) не з'явились обвинувачувані. Ніхто", - заявила вона.

"Те, що Гончаренко і Костюк втекли ще в квітні 2017-го, відомо давно. Але Бєлов і Ріяко також не з'явилися вже вдруге. У минулому засіданні судді винесли постанову щодо їх примусового приводу. Але виконати привід не змогли. Їх немає за місцем проживання", - додала Закревська.

Адвокат повідомила, що засідання у справі перенесли на 19 вересня.

"При цьому судді не стали розглядати клопотання про зміну запобіжного заходу і дозвіл на затримання вже 2,5 місяці як перетнувших кордон з РФ Гончаренка і Костюка через відсутність на засіданні Бєлова і Ріяко... Дивна позиція...", - зауважила вона.

Закревська повідомила, що у четверу у Дніпровському суді по вул. Сергієнка об 14:00 почнеться засідання по іншій справі щодо харківських "беркутів" – щодо тортур на колонаді ст. Динамо 19-го січня. "Там схожа ситуація - двоє обвинувачуваних Мастега, Войлоков втекли. Хандрикін - не з'являється", - написала вона.

Як відомо, правоохоронні органи РФ відмовили Україні в екстрадиції 21 колишнього співробітника "Беркуту", які підозрюються в розстрілі 48 активістів Євромайдану.

Усім цим особам Росія надала громадянство або так званий притулок.

Українська правда

Теми: ЄвромайданБеркутсуд
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