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"Беркутовцы" не являются на суды по делам Евромайдана — адвокат

Среда, 26 июля 2017, 22:20

Харьковские "беркутовцы", обвиняемые по делу об убийствах и избиениях в Крепостном переулке во время Евромайдана, не явились на заседание суда в среду.

Об этом сообщила на Facebook адвокат активистов Евромайдана Евгения Закревская.

"Сегодня на заседании по делу харьковских беркутовцев (Гончаренко, Белов, Рияко, Костюк по эпизоду убийства и избиения на Крепостном 18.02.2014, а также о нападении на журналистов Громадського в Песочине в январе 2015 года) не явились обвиняемые. Никто", - заявила она.

"То, что Гончаренко и Костюк сбежали еще в апреле 2017 года, известно давно. Но Белов и Рияко также не явились уже во второй раз. В прошлом заседании судьи вынесли постановление о их принудительном приводе. Но совершить привод не смогли. Их нет по месту жительства", - добавила Закревская.

Адвокат сообщила, что заседание по делу перенесли на 19 сентября.

"При этом судьи не стали рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения и разрешения на задержание уже 2,5 месяца как пересекших границу с РФ Гончаренко и Костюка из-за отсутствия на заседании Белова и Рияко... Странная позиция...", - отметила она.

Закревская сообщила, что в четверг в Днепровском суде по ул. Сергиенко в 14:00 начнется заседание по другому делу о харьковских "беркутах" - относительно пыток на колоннаде ст. Динамо 19-го января. "Там похожая ситуация - двое обвиняемых Мастега, Войлоков скрылись. Хандрикин - не является", - написала она.

Как известно, правоохранительные органы РФ отказали Украине в экстрадиции 21 бывшего сотрудника "Беркута", которые подозреваются в расстреле 48 активистов Евромайдана.

Всем этим лицам Россия предоставила гражданство или так называемое убежище.

Украинская правда

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Темы: ЕвромайданБеркутсуд
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