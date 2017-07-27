Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Творці "Гри Престолів" знімуть серіал про Чорнобильську катастрофу

Четвер, 27 липня 2017, 08:58

Американський телеканал НВО зніме міні-серіал про катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції.

Зйомки п'ятисерійного фільму почнуться навесні 2018 року в Латвії, повідомив канал на літній зустрічі Асоціації телекритиків, пише АР.

Головним героєм серіалу буде вчений Валерій Легасов, призначений Кремлем розслідувати причини. Його зіграє британський актор Джаред Харріс, пише також Variety.

Фільм розповість про аварію, яка сталася 26 квітня 1986 року на території України.

Крейг Мазін, Каролін Штраус і Джейн Фезерстоун є продюсерами фільму, Йохан Ренк і Кріс Фрай – співпродюсерами. Проект знаменує собою перше спільне виробництво між HBO і Sky Television.

Президент HBO Miniseries і Cinemax Programming Карі Антоліс сказав: "Відтоді, як (сценарист) Крейг Мазін запропонував нам цю історію, ми були переконані, що цю надзвичайно реальну історію жаху і спокути необхідно розповісти".

На його думку, вона розбурхає глядачів

Керівний директор Sky із контенту Гарі Деві зазначив: "Масштаб виробництва робить його ідеальним першим проектом для нашого спільного виробництва з HBO, втілюючи наші амбіції в розробці високоякісної драми з міжнародними точками зору і кастингом".

Канал HBO є творцем відомого серіалу "Гра Престолів".

Олена Рощенко, УП

Теми: Чорнобиль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Чорнобиль
У Чорнобильській зоні помітили нового птаха
Зеленський на річницю аварії на ЧАЕС застеріг світ від ядерного шантажу РФ
Небезпечні оленячі роги: чому їх заборонено збирати в Чорнобилі
Останні новини
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
Усі новини...
Реклама: