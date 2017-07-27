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Создатели "Игры Престолов" снимут сериал о Чернобыльской катастрофе

Четверг, 27 июля 2017, 08:58

Американский телеканал НВО снимет мини-сериал о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции.

Съемки пятисерийного фильма начнутся весной 2018 года в Латвии, сообщил канал на летней встрече Ассоциации телекритиков, пишет АР.

Главным героем сериала будет ученый Валерий Легасов, назначенный Кремлем расследовать причины. Его сыграет британский актер Джаред Харрис, пишет также Variety.

Фильм расскажет об аварии, случившейся 26 апреля 1986 года на территории Украины.

Крейг Мазин, Каролин Штраус и Джейн Фезерстоун являются продюсерами фильма, Йохан Ренк и Крис Фрай – сопродюсерами. Проект знаменует собой первое совместное производство между HBO и Sky Television.

Президент HBO Miniseries и Cinemax Programming Кари Антолис сказал: "C того момента, как (сценарист) Крейг Мазин предложил нам эту историю, мы были убеждены, что эту необычайно реальную историю ужаса и искупления необходимо рассказать".

По его мнению, она взбудоражит зрителей

Управляющий директор Sky по контенту Гари Дэви отметил: "Масштаб производства делает его идеальным первым проектом для нашего совместного производства с HBO, воплощая наши амбиции в разработке высококачественной драмы с международными точками зрения и кастингом".

Канал HBO является создателем известного сериала "Игра Престолов".

Алена Рощенко, УП

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Темы: Чернобыль
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