На молебен в Киеве собрались 15 тысяч верующих – полиция
В Киеве продолжается крестный ход прихожан православной церкви, посвященный годовщине крещения Киевской Руси-Украины, правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка в центре города.
Об этом сообщает 27 июля пресс-центр столичной полиции.
В парке Владимирская горка прошел торжественный молебен. По оценкам полиции, в нем приняли участие около 15 000 верующих.
Затем прихожане двинулись по улице Грушевского шествием к Киево-печерской лавре.
За порядком следят специалисты профильных служб полиции, кинологи и взрывотехники. Грубых нарушений правопорядка не зафиксировано.
Как сообщалось, в четверг в центре Киева ограничено движение и усилены меры безопасности в связи с мерами к годовщине крещения Киевской Руси-Украины.
Украинская правда