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На молебен в Киеве собрались 15 тысяч верующих – полиция

Четверг, 27 июля 2017, 14:55

В Киеве продолжается крестный ход прихожан православной церкви, посвященный годовщине крещения Киевской Руси-Украины, правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка в центре города.

Об этом сообщает 27 июля пресс-центр столичной полиции.

В парке Владимирская горка прошел торжественный молебен. По оценкам полиции, в нем приняли участие около 15 000 верующих.

 
полиция
 
полиция

Затем прихожане двинулись по улице Грушевского шествием к ​​Киево-печерской лавре.

 
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За порядком следят специалисты профильных служб полиции, кинологи и взрывотехники. Грубых нарушений правопорядка не зафиксировано.

 
полиция

Как сообщалось, в четверг в центре Киева ограничено движение и усилены меры безопасности в связи с мерами к годовщине крещения Киевской Руси-Украины.

Украинская правда

Темы: религияКиев
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