Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман шукає собі квартиру в Києві

Четвер, 27 липня 2017, 16:04

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про намір придбати власну квартиру.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Якраз цим займаюся. Як тільки закінчу (купівлю квартири), обов'язково її задекларую", – сказав глава уряду.

Раніше журналісти програми "Схеми" встановили, що Гройсман разом з сім'єю живе в квартирі в елітному житловому кварталі Новопечерські Липки в центрі Києва, яка оформлена на його тещу-пенсіонерку з Вінниці Аліну Бурлаку.

У декларації прем'єр зазначив, що своєї столичної нерухомості у нього немає.

У той же час вказав, що з 20 січня 2015 року використовує майже 60 квадратних метрів квартири, яка належить тещі. У користуванні кожного з трьох інших членів його сім'ї – дружини, дочки і сина - ще по 60 квадратів нерухомості, що належить їй же.

"Українська правда" у Threads

Теми: Гройсмандекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Гройсман
Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Останні новини
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
Усі новини...
Реклама: