Гройсман шукає собі квартиру в Києві

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про намір придбати власну квартиру.



Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Новое время".



"Якраз цим займаюся. Як тільки закінчу (купівлю квартири), обов'язково її задекларую", – сказав глава уряду.



Раніше журналісти програми "Схеми" встановили, що Гройсман разом з сім'єю живе в квартирі в елітному житловому кварталі Новопечерські Липки в центрі Києва, яка оформлена на його тещу-пенсіонерку з Вінниці Аліну Бурлаку.



У декларації прем'єр зазначив, що своєї столичної нерухомості у нього немає.



У той же час вказав, що з 20 січня 2015 року використовує майже 60 квадратних метрів квартири, яка належить тещі. У користуванні кожного з трьох інших членів його сім'ї – дружини, дочки і сина - ще по 60 квадратів нерухомості, що належить їй же.