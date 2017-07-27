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Гройсман подыскивает себе квартиру в Киеве

Четверг, 27 июля 2017, 16:04

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении приобрести собственную квартиру.

Об этом он сказал в интервью "Новому времени".

"Как раз этим занимаюсь. Как только закончу (покупку квартиры), обязательно ее задекларирую", – сказал глава правительства.

Ранее журналисты программы "Схемы" установили, что Гройсман вместе с семьей живет в квартире в элитном жилом квартале Новопечерские Липки в центре Киева, которая оформлена на его тещу-пенсионерку из Винницы Алину Бурлаку.

В декларации премьер отметил, что своей столичной недвижимости у него нет.

В то же время указал, что с 20 января 2015 года использует почти 60 квадратных метров квартиры, которая принадлежит теще. В пользовании каждого из трех других членов его семьи - жены, дочери и сына - еще по 60 квадратов недвижимости, принадлежащей ей же.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гройсмандекларации
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