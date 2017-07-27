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Засуджений у справі "Хізб ут-Тахрір": Ми кримські татари, а не терористи!

Четвер, 27 липня 2017, 16:52

Засуджений в Росії в справі "Хізб ут-Тахрір" кримський татарин Руслан Зейтуллаєв назвав абсурдними звинувачення в тероризмі.

Про це він сказав в "останньому слові" на засіданні Верховного суду РФ 27 липня, повідомляє "Радіо Свобода".

Він підкреслив, що протягом трьох років на території окупованої Росією Криму приймаються незаконні рішення в сфері боротьби з тероризмом і екстремізмом.

"Це і обшуки і переслідування журналістів, і визнання Меджлісу кримських татар екстремістською організацією, і багато іншого. Я виявився заручником цих незаконних рішень, був насильно вивезений з Криму", – зазначив Руслана Зейтуллаева

Кримський татарин підкреслив, що його судять за тероризм у справі, де немає ні слова про вибухові речовини, теракти, де є тільки розмови.

"Обвинуваченню все одно, що це абсурд... Раз вже ми так багато говоримо про тероризм, я хочу сказати голосно: "Ні тероризму!". Зупиніть це свавілля. Ми мусульмани – так, кримські татари – так, але не терористи! А ваші дії спрямовані на придушення інакомислення", - сказав Зейтуллаєв обвинуваченню.

Він закликав багатостраждальний кримськотатарський народ зберігати віру і перетворювати рідний Крим.

"Мій народе, залишайся! А ті, хто порушує міжнародне право, – дадуть відповідь, навіть якщо їм зараз здається це смішним... Навіть якщо вони посадять весь народ, увесь інший світ побачить цю несправедливість, а наш народ стане прикладом для наслідування, і в підсумку стане сильнішим", - сказав Зейтуллаєв.

Як повідомлялось, 27 липня Верховний суд Росії розглянув апеляцію громадянина України Руслана Зейтуллаєва і залишив його за ґратами, збільшивши термін ув'язнення із 12 років до 15.

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Верховний суд РФ заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".

"Українська правда" в Threads

Теми: кримські татариправа людини
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