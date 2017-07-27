Осужденный по делу "Хизб ут-Тахрир": Мы крымские татары, а не террористы!

Осужденный в России в деле "Хизб ут-Тахрир" крымский татарин Руслан Зейтуллаев назвал абсурдными обвинения в терроризме.

Об этом он сказал в "последнем слове" на заседании Верховного суда РФ 27 июля, сообщает "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что на протяжении трех лет на территории окупированного Россией Крыма принимаются незаконные решения в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.

"Это и обыски и преследования журналистов, и признание Меджлиса крымских татар экстремистской организацией, и многое другое. Я оказался заложником этих незаконных решений, был насильно вывезен из Крыма", – отметил Зейтуллаев.

Крымский татарин подчеркнул, что его судят за терроризм по делу, где нет ни слова о взрывчатых веществах, терактах, где есть только разговоры.

"Обвинению все равно, что это абсурд… Раз уж мы так много говорим о терроризме, я хочу сказать громко: "Нет терроризму!". Остановите этот беспредел. Мы мусульмане – да, крымские татары – да, но не террористы! А ваши действия направлены на подавление инакомыслия", – сказал Зейтуллаев.

Он призвал многострадальный крымскотатарский народ сохранять веру и преображать родной Крым.

"Мой народ, оставайся! А те, кто нарушает международное право, – ответят, даже если им сейчас кажется это смешным. Даже если они посадят весь народ, весь остальной мир увидит эту несправедливость, а наш народ станет примером для подражания, и в итоге станет сильнее", – сказал Зейтуллаев.

Как сообщалось, 27 июля Верховный суд России рассмотрел апелляцию гражданина Украины Руслана Зейтуллаева и оставил его за решеткой, увеличив срок заключения с 12 лет до 15.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые в этом деле российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что претерпевают несправедливое преследование в России.

Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".