Суд візьметься за апеляцію Добкіна вже в серпні

Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції на арешт народного депутата "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна із заставою в розмірі 50 млн гривень на 21 серпня.



Про це 28 липня журналістам заявив Добкін після спілкування з суддею, передають "Українські новини".



"Печерський районний суд Києва, там де розглядалася моя справа з обрання мені запобіжного заходу, не передав ще документи сюди (в Апеляційний суд), тому розглядати нічого, крім нашої скарги. Без матеріалів справи її розглядати не можна", – сказав він.



У п'ятницю суд повинен був розглянути апеляцію адвоката депутата Ігоря Степанова.



Генеральна прокуратура скаргу на рішення суду першої інстанції не подавала.



Апеляція повинна була бути розглянута колегією суддів у складі Олега Присяжнюка, Дениса Масенка, Віктора Глиняного, Тетяни Росіко і В'ячеслава Дзюбіна.

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Як відомо, в діях Добкіна правоохоронці вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

15 липня Печерський райсуд Києва заарештував Добкіна і встановив заставу в розмірі 50 млн гривень.



При цьому Генпрокуратура просила суд встановити заставу 150 млн гривень.



Депутат Ради Вадим Новинський (ОБ) і колишній віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков внесли заставу за Добкіна 30 млн гривень і 20 млн гривень відповідно.