Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд возьмется за апелляцию Добкина уже в августе

Пятница, 28 июля 2017, 12:05

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на арест народного депутата "Оппозиционного блока" Михаила Добкина с залогом в размере 50 млн гривен на 21 августа.

Об этом 28 июля журналистам заявил Добкин после общения с судьей, передают "Українські новини".

"Печерский районный суд Киева, там где рассматривалось мое дело по избранию мне меры пресечения, не передал еще документы сюда (в Апелляционный суд), поэтому рассматривать нечего, кроме нашей жалобы. Без материалов дела ее рассматривать нельзя", – сказал он.

В пятницу суд должен был рассмотреть апелляцию адвоката депутата Игоря Степанова.

Генеральная прокуратура жалобу на решение суда первой инстанции не подавала.

Апелляция должна была быть рассмотрена коллегией судей в составе Олега Присяжнюка, Дениса Масенко, Виктора Глиняного, Татьяны Росик и Вячеслава Дзюбина.

Читайте также: "Махинации со скучным лицом. В чем ГПУ обвиняет Добкина".

Как известно, в действиях нардепа правоохранители видят признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

15 июля Печерский райсуд Киева арестовал Добкина и установил залог в размере 50 млн гривен.

При этом Генпрокуратура просила суд установить залог 150 млн гривен.

Депутат Рады Вадим Новинский (ОБ) и бывший вице-премьер-министр Борис Колесников внесли залог за Добкина 30 млн гривен и 20 млн гривен соответственно.

Темы: Добкинсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Добкин
Добкин, который фотографировался в форме и с автоматом, не служит ни в ВСУ, ни в НГУ, ни в полиции – нардеп
Как вырастают ценности: в Харькове вместо "победобесия" – красный мак
Онуфрий дал Добкину сан диакона УПЦ МП
Последние новости
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
Все новости...
Реклама: