Суд возьмется за апелляцию Добкина уже в августе

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на арест народного депутата "Оппозиционного блока" Михаила Добкина с залогом в размере 50 млн гривен на 21 августа.

Об этом 28 июля журналистам заявил Добкин после общения с судьей, передают "Українські новини".

"Печерский районный суд Киева, там где рассматривалось мое дело по избранию мне меры пресечения, не передал еще документы сюда (в Апелляционный суд), поэтому рассматривать нечего, кроме нашей жалобы. Без материалов дела ее рассматривать нельзя", – сказал он.

В пятницу суд должен был рассмотреть апелляцию адвоката депутата Игоря Степанова.

Генеральная прокуратура жалобу на решение суда первой инстанции не подавала.

Апелляция должна была быть рассмотрена коллегией судей в составе Олега Присяжнюка, Дениса Масенко, Виктора Глиняного, Татьяны Росик и Вячеслава Дзюбина.

Читайте также: "Махинации со скучным лицом. В чем ГПУ обвиняет Добкина".

Как известно, в действиях нардепа правоохранители видят признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

15 июля Печерский райсуд Киева арестовал Добкина и установил залог в размере 50 млн гривен.

При этом Генпрокуратура просила суд установить залог 150 млн гривен.

Депутат Рады Вадим Новинский (ОБ) и бывший вице-премьер-министр Борис Колесников внесли залог за Добкина 30 млн гривен и 20 млн гривен соответственно.