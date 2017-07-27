Новинський взяв 30,2 млн позики у своєї компанії

Нардеп від "Опоблоку" Вадим Новинський взяв позику 30,2 мільйона гривень у компанії "Смарт-Нерудпром", кінцевим бенефіціаром якої є він сам.

Це видно у повідомленні нардепа про суттєві зміни за поточний рік у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, передають "Українські новини".

Відповідне повідомлення з’явилось ввечері середи.

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром "Смарт-Нерудпром" є Новинський.

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Як повідомлялося, нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський вніс за Михайла Добкіна 30 млн гривень застави. Ще 20 млн застави вніс інший нардеп від "Опоблоку" Борис Колесніков.

Новинський повідомив про зміни

Новинський позичив гроші у своє ж компанії

Як відомо, Печерський райсуд Києва обрав нардепу від Опоблоку Михайлу Добкіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці з альтернативою внесення застави у сумі 50 млн. гривень.

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29 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Добкіна.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін заперечує всі обвинувачення.

13 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа.