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Вулицями Києва пройшлися віруючі УПЦ КП

П'ятниця, 28 липня 2017, 13:45

У Києві пройшла хресна хода, організована Українською православною церквою Київського патріархату з нагоди Дня хрещення Київської Русі.

Про це інформує 28 липня "Радіо Свобода".

Віряни пройшли маршрутом від Володимирського собору до парку Володимирська гірка.

Очолював хресну ходу патріарх Філарет.

Вулицями столиці пройшлися також до 1000 учасників АТО. Люди молилися за тих, хто обороняє кордони нашої країни.

За даними "Українських новин", у ході взяли участь близько 7 тисяч вірян.

Учасників заходу супроводжували представники поліції, які стежили за дотриманням правопорядку. Акція відбулася мирно.

Напередодні свою ходу до Дня Хрещення Русі-України проводили віряни УПЦ Московського патріархату.

Теми: релігія
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