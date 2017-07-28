Улицами Киева прошлись верующие УПЦ КП

В Киеве прошел крестный ход, организованный Украинской православной церковью Киевского патриархата по случаю Дня крещения Киевской Руси.



Об этом сообщает 28 июля "Радио Свобода".



Верующие прошли по маршруту от Владимирского собора до парка Владимирская горка.



Возглавлял крестный ход патриарх Филарет.

В голові хресної ходи УПЦ КП - патріарх Філарет



НАЖИВО►https://t.co/OVEjxmS13j pic.twitter.com/inY1NrXf2a — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 28, 2017

По улицам столицы прошлись также до 1000 участников АТО. Люди молились за тех, кто защищает границы нашей страны.

На ході УПЦКП йде колона військових капеланів та близько 1000 учасників #АТО. Багато людей - у вишиванках.



НАЖИВО►https://t.co/OVEjxmS13j pic.twitter.com/gUic1nwjGs — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 28, 2017

По данным "Украинских новостей", в шествии приняли участие около 7000 верующих.

Участников мероприятия сопровождали представители полиции, которые следили за соблюдением правопорядка. Акция прошла мирно.



Накануне свое шествие ко Дню Крещения Руси-Украины проводили верующие УПЦ Московского патриархата.