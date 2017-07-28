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Улицами Киева прошлись верующие УПЦ КП

Пятница, 28 июля 2017, 13:45

В Киеве прошел крестный ход, организованный Украинской православной церковью Киевского патриархата по случаю Дня крещения Киевской Руси.

Об этом сообщает 28 июля "Радио Свобода".

Верующие прошли по маршруту от Владимирского собора до парка Владимирская горка.

Возглавлял крестный ход патриарх Филарет.

По улицам столицы прошлись также до 1000 участников АТО. Люди молились за тех, кто защищает границы нашей страны.

По данным "Украинских новостей", в шествии приняли участие около 7000 верующих.

Участников мероприятия сопровождали представители полиции, которые следили за соблюдением правопорядка. Акция прошла мирно.

Накануне свое шествие ко Дню Крещения Руси-Украины проводили верующие УПЦ Московского патриархата.

Темы: религия
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