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Складено рейтинг найгірших голів ОДА півріччя

П'ятниця, 28 липня 2017, 14:43

Комітет виборців України склав рейтинг, в якому вишикував українських губернаторів від найгірших до найкращих за підсумками їхньої діяльності в І півріччі 2017 року.

Про це повідомляється на сайті КВУ.

За результатами аналізу, останню (24-ту) сходинку рейтингу посів черкаський губернатор Юрій Ткаченко. Фахівці комітету з'ясували, що впродовж І півріччя в області було зафіксовано зниження темпів промислового виробництва (на 3,6% за січень-травень).

Також експерти відзначили проблеми області в питанні подолання корупції. Суттєві проблеми були зафіксовані із проведенням виборів до об’єднаних громад 30 квітня.

Інші місця наприкінці рейтингу посіли очільники Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук (20), Чернівецької - Олександр Фищук (21), Рівненської - Олексій Муляренко (22) та Волинської - Володимир Гунчик (23).

На думку експертів КВУ, керівники областей, які посіли останні місця у рейтингу, перебувають у зоні "ризику" та найближчим часом можуть втратити свої посади, якщо суттєво не покращать результати.

Водночас, за висновком комітету, очолили рейтинг голови Харківської (Юлія Світлична), Тернопільської (Степан Барна), Закарпатської (Геннадій Москаль), Кіровоградської (Сергій Кузьменко) та Донецької (Павло Жебрівський) обласних державних адміністрацій.

Відносно Світличної, яка посіла 1-е місце, експерти КВУ відзначили її ініціативи щодо підвищення зарплатні на промислових підприємствах області. Зокрема, вважають вони, в області було досягнуто домовленості про підвищення зарплат працівникам з керівництвом заводу ім. Малишева, ХТЗ, ПАТ "Турбоатом" та держпідприємства "Шебелинкагазвидобування".

Для створення рейтингу використовувалися дві складові: показники соціально-економічного розвитку регіону та результати опитування експертів.

 
 
 

Як повідомлялося, раніше Комітет виборців України публікував рейтинг діяльності голів ОДА за І квартал 2017 року.

Українська правда

Теми: рейтингрегіони
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