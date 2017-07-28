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Составлен рейтинг худших губернаторов полугодия

Пятница, 28 июля 2017, 14:43

Комитет избирателей Украины составил рейтинг, в котором расположил украинских губернаторов от худших к лучшим по итогам их деятельности в I полугодии 2017 года.

Об этом сообщается на сайте КИУ.

По результатам анализа, последнюю (24-ю) строчку рейтинга занял черкасский губернатор Юрий Ткаченко. Специалисты комитета выяснили, что в течение первого полугодия в области было зафиксировано снижение темпов промышленного производства (на 3,6% за январь-май).

Также эксперты отметили проблемы области в вопросе преодотвращения коррупции. Существенные проблемы были зафиксированы и с проведением выборов в объединенные общины 30 апреля.

Другие места в конце рейтинга заняли руководители Ивано-Франковской ОГА Олег Гончарук (20), Черновицкой - Александр Фищук (21), Ровенской - Алексей Муляренко (22) и Волынской - Владимир Гунчик (23).

По мнению экспертов КИУ, руководители областей, которые заняли последние места в рейтинге, находятся в зоне "риска" и в ближайшее время могут потерять свои должности, если существенно не улучшат результаты.

В то же время, по заключению комитета, возглавили рейтинг председатели Харьковской (Юлия Светличная), Тернопольской (Степан Барна), Закарпатской (Геннадий Москаль), Кировоградской (Сергей Кузьменко) и Донецкой (Павел Жебривский) областных государственных администраций.

Относительно Светличной, которая заняла первое место, эксперты КИУ отметили ее инициативы по повышению зарплаты на промышленных предприятиях области. В частности, считают они, в области была достигнута договоренность о повышении зарплат работникам с руководством завода им. Малышева, ХТЗ, ОАО "Турбоатом" и госпредприятия "Шебелинкагаздобыча".

Для создания рейтинга использовались две составляющие: показатели социально-экономического развития региона и результаты опроса экспертов.

 
 
 

Как сообщалось, ранее Комитет избирателей Украины публиковал рейтинг деятельности губернаторов за I квартал 2017 года.

Украинская правда

Темы: рейтингрегионы
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