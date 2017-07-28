Порошенко назвав конкурс до Верховного Суду зразковим

Президент Петро Порошенко висловив велике задоволення тим, як пройшов конкурс до оновленого Верховного суду України.

Про це він сказав у своєму зверненні до українців з нагоди завершення відбору.

"Ми вправі пишатися нашим конкурсом, який в принципі може правити за взірець і для інших держав", - цитує його слова прес-служба президента.

За його словами, Україна вперше в своїй історії формує Верховний суду "шляхом відкритого, прозорого і надзвичайно змагального конкурсу".

"Вперше право стати суддями Верховного суду отримали не лише судді, але й адвокати та вчені-правники, - тобто фахові юристи з позасудової системи", - наголосив Порошенко.

Голова держави повідомив, що до 80% тих, до кого Громадська рада доброчесності мала претензії, так і не потрапили до фінального списку кандидатів.

"Щоби новий Верховний суд запрацював якомога швидше, прошу народних депутатів буквально в перший сесійний тиждень (5-8 вересня - ред.) ухвалити всі необхідні зміни до процесуальних кодексів", - закликав він Верховну Раду.

Порошенко повідомив, що протягом найближчого місяця переможців конкурсу ще буде перевіряти Вища рада правосуддя, після чого буде підписано відповідний президентський указ.

Водночас, як повідомляє "Укрінформ", конкурсна комісія до Верховного суду повідомляє, що більшість переможців є суддями, оскільки вони виявилися найсильнішими кандидатами.

"Конкурс полягав не в тому, щоб в кожен касаційний суд підібрати приблизно однакову кількість не суддів або суддів. Тоді б нас гарантовано звинуватили в тому, що ми штучно впливали на показник. Він був би кругом причесаний і однаковий. Конкурс полягає у тому, щоб визначити кандидата, який займає вищу позицію у рейтингу", - зазначив у п'ятницю на прес-конференції в Києві секретар Вищої кваліфікаційної комісії суддів Станіслав Щотка.

Як повідомлялося з посиланням на Центр протидії корупції, за результатами конкурсу до складу нового Верховного суду потраплять 80% старих суддів, з яких 30 із сумнівною репутацією.

Українська правда