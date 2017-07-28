До нового Верховного Суду можуть потрапити 80% старих суддів

За результатами конкурсу до складу нового Верховного Суду потраплять 80% старих суддів із сумнівною репутацією.

Про це повідомляють Центр протидії корупції, рух "Чесно", АвтоМайдан, ініціативи "Фільтруй суд" і ProSud.

27 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила списки 120 переможців конкурсу на посади до нового Верховного суду.

"Більшість з них – майже 80% або 93 кандидати – є або були суддями. І тільки 25 переможців зі 120 є кандидатами поза судової системи: науковці,або адвокати. Таким чином новий Верховний Суд буде складатися переважно зі старих судових кадрів" – йдеться у прес-релізі.

Зі 120 відібраних ВККС кандидатів до чотирьох касаційних судів у складі Верховного суду 30 мають негативний висновок Громадської ради доброчесності.

"Тобто кожен четвертий майбутній суддя Верховного суду, обраний ВККС, порушував права людини, або ухвалював політично вмотивовані рішення, або не може пояснити власні статки", – обурюються активісти.

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Найбільше переможців із негативним висновком ГРД потраплять до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного: 9 з 30 кандидатів, рекомендованих комісією. Саме в цьому суді ухвалюватимуться фінальні рішення у справах, де українці оскаржуватимуть рішення, дії чи бездіяльність всіх інститутів влади.

Із 30 майбутніх суддів Касаційного кримінального суду 6 мають негативні висновки ГРД, переважно – за порушення прав людини і рішень Європейського Суду з прав людини, а також за ухвалення політично мотивованих справ.

До Касаційних господарського та цивільного судів у складі ВСУ проходять, відповідно, 8 та 7 кандидатів з негативними висновками громадських активістів.

"Попри гучні заяви президента про оновлення Верховного суду України та голови ВККС Сергія Козьякова про безпрецедентну прозорість цього процесу, у проведеному Комісією конкурсі перемагають старі судді, частина з яких ще й мають сумнівну доброчесність або досвід політичних переслідувань на догоду владі", – заявляють активісти.

Так, у Касаційному кримінальному суді у складі ВСУ з 30 кандидатів лише 5 не мають суддівського досвіду, 6 – із негативними висновками ГРД. Колегії цього суду (з 7 суддів) ухвалюватимуть остаточні рішення та переглядатимуть справи Антикорупційного бюро.

Із 30 майбутніх суддів Касаційного цивільного суду у складі ВСУ 25 – чинні судді, 18 із них – чинні судді Вищих спеціалізованих судів, ще двоє – Лященко та Сімоненко – працюють суддями у Верховному суді.

Найбільше кандидатів без суддівського досвіду потрапили до Касаційного господарського суду у ВСУ: 12 із 30 кандидатів є людьми з-поза суддівської системи.

Зазначимо, що кандидат в аудитори НАБУ від Кабінету міністрів Олександра Яновська пройшла до кримінальної касації Верховного суду: 24 місце в рейтингу (при квоті 30).

Після рішення ВККС за всіх 120 кандидатів має проголосувати Вища рада правосуддя, після цього їх призначає президент.

Чинний голова Верховного суду Ярослав Романюк знявся з конкурсу до нового Верховного суду.

Олена Рощенко, УП