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Опитування: "Батьківщина" та БПП — лідери симпатій виборців

П'ятниця, 28 липня 2017, 22:47

Лідером симпатій виборців наразі є партія "Батьківщина". Її підтримують майже 7,7% усіх опитаних громадян або 11,2% з тих, хто має намір взяти участь у виборах.

Відповідні результати опитування оприлюднив Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Друге місце, згідно з інформацією, посідає Блок Петра Порошенка "Солідарність" – за нього готові віддати свої голоси 6,9% серед усіх опитаних і 9,3% серед потенційних учасників виборів.

Третє місце поділяють партії "Громадянська позиція" (5,9% і 8,3%, відповідно) й "Опозиційний блок" (5,7% і 8,4%).

П’ятивідсотковий бар’єр також долають партія "За життя" (7,7% серед тих, хто висловив намір проголосувати), Радикальна партія Олега Ляшка (7,3%) і Об’єднання "Самопоміч" (5,8%).

Автори опитування зазначають, що порівняно з минулим роком дещо зросла частка українців, які можуть назвати бодай одну партію, що захищає їхні інтереси: у серпні 2016 року таких було 15%, у червні 2017 р. – 24%, а серед тих, хто готовий брати участь у виборах – 34%.

Найбільше таких – на Сході (33%), найменше – в Центрі (19%).

Водночас громадяни й надалі переконані, що діяльність українських партій не відповідає демократичним стандартам – у червні 2017 року таку думку висловили 74% (у серпні 2016 року – 70%). Лише 14% вважають інакше.

Серед основних причин того, чому діяльність партій не відповідає демократичним стандартам, українці найчастіше згадували те, що партії відстоюють інтереси лише своїх лідерів і фінансових спонсорів (45%), не мають реального зв’язку з громадянами (36,5%) та не дотримуються задекларованих цілей і обіцянок (35%).

Окрім того, лише 29% українців знають, що з минулого року парламентські партії почали отримувати державне фінансування.

У серпні 2016 року – до початку фактичного розподілу бюджетних коштів між партіями – про це знали 21%.

Підтримка державного фінансування партій за минулий рік ще більше впала: з 16% у серпні 2016 року до 10% у червні 2017 року, при цьому дещо більше цю ідею підтримують у західному регіоні (14,5%).

Водночас більшість українців, як і раніше, вважають, що партії повинні отримувати фінансування від своїх лідерів і рядових членів (такі варіанти обрали 49% і 48% опитаних).

37% вважають, що партії мають фінансуватися їхніми прихильниками, 22% – бізнесом, 8% – державою. Тільки 13% українців (17% серед виборців) готові виділяти кошти на користь партії, в якій вони будуть упевнені, що та відстоює їхні інтереси.

Найбільше таких на Заході (17%) та Сході (16%), менше – на Півдні (9%) та в Центрі (11%).

Середньомісячна сума такої підтримки склала 78 грн – найменше за останні роки.

Довідково: опитування проводилосяФондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 9 по 13 червня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької й Луганської областей.

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Українська правда

Теми: БППБатьківщинаопитування
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