Вісьмох членів суховантажу Anda доправили до лікарні

Вісьмох членів екіпажу суховантажу Anda, який затонув у Чорному морі біля анексованого Криму 29 липня, доправили до лікарні в Ялту.

Про це пише "Крим. Реалії" з посиланням на дані управління МНС Росії по Криму.

"Вісім членів екіпажу суховантажу Anda, який зазнав аварії, доставлені на берег і госпіталізовані до Лівадійської міської центральної лікарні для надання необхідної медичної допомоги", - повідомили в МНС.

За даними відомства, стан моряків задовільний.

Як відомо, вранці 29 липня суховантаж Anda під прапором Того перекинувся у водах Чорного моря недалеко від узбережжя Криму.

На борту перебував екіпаж з 9 осіб - громадян Сирії та Індії. Пізніше стало відомо про порятунок 8 членів екіпажу.