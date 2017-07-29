Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Восемь членов сухогруза Anda доставили в больницу

Суббота, 29 июля 2017, 23:11

Восьмерых членов экипажа сухогруза Anda, затонувшего в Черном море возле аннексированного Крыма 29 июля, поместили в больницу Ялты.

Об этом пишет "Крым. Реалии" со ссылкой на данные управления МЧС России по Крыму.

"Восемь членов экипажа сухогруза Anda, потерпевшего крушение, доставлены на берег и госпитализированы в Ливадийскую городскую центральную больницу для оказания необходимой медицинской помощи", – сообщили в МЧС. 

По данным ведомства,  моряки находятся в удовлетворительном состоянии.

Как известно, утром 29 июля сухогруз Anda под флагом Того опрокинулся в водах Черного моря недалеко от побережья Крыма.

На борту находился экипаж из 9 человек – граждан Сирии и Индии. Позже стало известно о спасении 8 членов экипажа. 

Темы: Крым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Крым
Оккупанты сообщают о взрывах в Севастополе
Залужный о возвращении Крыма: Мне плевать, меня никто не остановит
"Слуга" Слюсарев после вторжения стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – СМИ
Последние новости
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
Все новости...
Реклама: