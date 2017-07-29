Восемь членов сухогруза Anda доставили в больницу

Восьмерых членов экипажа сухогруза Anda, затонувшего в Черном море возле аннексированного Крыма 29 июля, поместили в больницу Ялты.

Об этом пишет "Крым. Реалии" со ссылкой на данные управления МЧС России по Крыму.

"Восемь членов экипажа сухогруза Anda, потерпевшего крушение, доставлены на берег и госпитализированы в Ливадийскую городскую центральную больницу для оказания необходимой медицинской помощи", – сообщили в МЧС.

По данным ведомства, моряки находятся в удовлетворительном состоянии.

Как известно, утром 29 июля сухогруз Anda под флагом Того опрокинулся в водах Черного моря недалеко от побережья Крыма.

На борту находился экипаж из 9 человек – граждан Сирии и Индии. Позже стало известно о спасении 8 членов экипажа.