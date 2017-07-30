Трамп разочаровался в Китае

Президент США Дональд Трамп разочарован бездействием Китая в отношении Северной Кореи.

Об этом он написал в twitter.

"Я очень разочарован в Китае. Наши глупые прошлые лидеры позволили им заработать сотни миллиардов долларов в год на торговле, но до сих пор они ничего не делают для нас с Северной Кореей, а только говорят. Мы больше не позволим это продолжать. Китай мог бы легко решить эту проблему!", - заявил Трамп.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 липня 2017 р.

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 липня 2017 р.

Как сообщалось, 29 июля Северная Корея сообщила о втором успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечается, что она может достичь материковой части США.

Ранее помощник государственного секретаря США по Восточной Азии Сьюзан Торнтон заявила, что в ближайшее время могут быть введены новые санкции, включающие меры против китайских финансовых учреждений, которые сотрудничают с КНДР.