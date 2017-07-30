В Крыму выпустили подозреваемого в убийстве 16-летнего парня на Донбассе

Российские силовики выпустили на свободу экс-командира батальона "Керчь" боевиков "ДНР" Вадима Погодина, который подозревается в убийстве 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко.

Об этом на странице в Facebook написал адвокат Глеб Глинка, сообщают "Новости Донбасса".

Как известно, 20 июня боевик ОРДО Вадим Погодин был задержан на 40 суток в аннексированном Крыму на запрос Украины в Интерпол.

Генпрокуратура обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой передать Погодина Украине.

В международный розыск Погодина по линии Интерпола украинская сторона объявила в июле 2015 года.

Погодин разыскивается по представлению следственного отдела Краматорского управления полиции за убийство: ему инкриминируют ряд тяжких преступлений - пытки украинских пленных и убийство 16-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко.

После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым.

Как писала "Новая газета", к расстрелу несовершеннолетнего школьника в Донецке причастны также военнослужащие подразделения "Керчь" Сухомлино­в М.В. (позывной "Буба") и Москалев Ю.А. (позывной "Жора").