Чиновник "Украероруху" не задекларував елітні квартири дружини

Перший заступник директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Сергій Гомболевський приховав три суміжні квартири загальною площею 286 кв м.

Його дружина Наталія отримала свідоцтво про право власності на житло у ЖК "Рівер Стоун" у Києві восени 2013 року, пишуть "Наші гроші" з посиланням на Єдиний держреєстр речових прав на нерухоме майно.

Це дві об’єднані квартири загальною площею 202 кв м та одна на 83 кв м поруч у новобудові на Дніпровській набережній, 14-б (експлуатується з 2012 року).

30 червня цього року Наталія Гомболевська зареєструвала право власності на них уже на підставі договору дарування.

"Наші гроші"

У декларації Сергія Гомболевського за 2016 рік ці квартири не значаться (є квартира у Києві на 132,2 кв м, якою він володіє з грудня 2012 року, та 1200 кв м землі і дім на 205,9 кв м у Воронькові під Києвом, якими декларант володів ще раніше).

Втім, у Єдиному реєстрі судових рішень зареєстрована справа щодо поділу майна між Гомболевським та його дружиною, розгляд якої призначений на осінь. З ухвали випливає, що подружжя ділитиме квартири у "Рівер Стоуні".

При цьому інформації про розлучення Гомболевських немає. У декларації за 2016 рік Сергій Євгенович вказав дружину Наталію, а її майно – ні: ані квартири на Дніпровській набережній (орієнтовна вартість їх на ринку – $657 тисяч), ані Toyota Land Cruiser Prado 2008 р.в.

Дружина Гомболевського відома як колишній фіндиректор державного аеропорту "Бориспіль" та екс-депутат Бориспільської міськради від БЮТ.

У декларації Гомболевського, крім дружини, вказана дочка Валентина.

За даними "Наших грошей", 30 грудня 2016 року син чиновника Євген Гомболевський зареєстрував право власності на будинок по вулиці Молодіжній у Борисполі загальною площею 222 кв м, а також оформив власність на землю під ним площею 0,1 га. Їх йому подарував батько.

При цьому очільник "Украероруху" за підсумком 2016 року задекларував зарплату у розмірі 612 тис. грн, $52 тисячі на банківських рахунках та позичені комусь $40 тисяч.

Досвід роботи Гомболевського на авіаційних підприємствах сягає близько 20 років, з них 15 років він пропрацював в аеропорту "Бориспіль". Гомболевський очолив "Бориспіль" у 2014 році, протримавшись на посаді 5 місяців.

Наприкінці 2016 року, коли Гомболевський уже обіймав посаду першого заступника керівника "Украероруху", це підприємство передало понад 400 млн грн. у "Платинум банк", який на початку січня 2017 року Нацбанк визнав неплатоспроможним.

Олена Рощенко, УП