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Чиновник "Украероруху" не задекларував елітні квартири дружини

Понеділок, 31 липня 2017, 13:27

Перший заступник директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Сергій Гомболевський приховав три суміжні квартири загальною площею 286 кв м.

Його дружина Наталія отримала свідоцтво про право власності на житло у ЖК "Рівер Стоун" у Києві восени 2013 року, пишуть "Наші гроші" з посиланням на Єдиний держреєстр речових прав на нерухоме майно.

Це дві об’єднані квартири загальною площею 202 кв м та одна на 83 кв м поруч у новобудові на Дніпровській набережній, 14-б (експлуатується з 2012 року).

30 червня цього року Наталія Гомболевська зареєструвала право власності на них уже на підставі договору дарування.

 
"Наші гроші"

У декларації Сергія Гомболевського за 2016 рік ці квартири не значаться (є квартира у Києві на 132,2 кв м, якою він володіє з грудня 2012 року, та 1200 кв м землі і дім на 205,9 кв м у Воронькові під Києвом, якими декларант володів ще раніше).

Втім, у Єдиному реєстрі судових рішень зареєстрована справа щодо поділу майна між Гомболевським та його дружиною, розгляд якої призначений на осінь. З ухвали випливає, що подружжя ділитиме квартири у "Рівер Стоуні".

При цьому інформації про розлучення Гомболевських немає. У декларації за 2016 рік Сергій Євгенович вказав дружину Наталію, а її майно – ні: ані квартири на Дніпровській набережній (орієнтовна вартість їх на ринку – $657 тисяч), ані Toyota Land Cruiser Prado 2008 р.в.

Дружина Гомболевського відома як колишній фіндиректор державного аеропорту "Бориспіль" та екс-депутат Бориспільської міськради від БЮТ.

У декларації Гомболевського, крім дружини, вказана дочка Валентина.

За даними "Наших грошей", 30 грудня 2016 року син чиновника Євген Гомболевський зареєстрував право власності на будинок по вулиці Молодіжній у Борисполі загальною площею 222 кв м, а також оформив власність на землю під ним площею 0,1 га. Їх йому подарував батько.

При цьому очільник "Украероруху" за підсумком 2016 року задекларував зарплату у розмірі 612 тис. грн, $52 тисячі на банківських рахунках та позичені комусь $40 тисяч.

Досвід роботи Гомболевського на авіаційних підприємствах сягає близько 20 років, з них 15 років він пропрацював в аеропорту "Бориспіль". Гомболевський очолив "Бориспіль" у 2014 році, протримавшись на посаді 5 місяців.

Наприкінці 2016 року, коли Гомболевський уже обіймав посаду першого заступника керівника "Украероруху", це підприємство передало понад 400 млн грн. у "Платинум банк", який на початку січня 2017 року Нацбанк визнав неплатоспроможним.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїжитлоземля
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