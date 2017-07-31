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Чиновник "Украэроруха" не задекларировал элитные квартиры жены

Понедельник, 31 июля 2017, 13:27

Первый заместитель директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Сергей Гомболевский скрыл три смежные квартиры общей площадью 286 кв м.

Его жена Наталья получила свидетельство о праве собственности на жилье в ЖК "Ривер Стоун" в Киеве осенью 2013 года, пишут "Наші гроші" со ссылкой на Единый госреестр прав на недвижимое имущество.

Это две объединенные квартиры общей площадью 202 кв м и одна на 83 кв м рядом в новостройке на Днепровской набережной, 14-б (эксплуатируется с 2012 года).

30 июня этого года Наталья Гомболевская зарегистрировала право собственности на них уже на основании договора дарения.

 
"Наші гроші"

В декларации Сергея Гомболевского за 2016 эти квартиры не значатся (есть квартира в Киеве на 132,2 кв м, которой он владеет с декабря 2012 года, а также 1200 кв м земли и дом на 205,9 кв м в Воронькове под Киевом, которыми декларант владел еще раньше).

Впрочем, в Едином реестре судебных решений зарегистрировано дело о разделе имущества между Гомболевским и его женой, рассмотрение которой назначено на осень. Из постановления следует, что супруги будут делить квартиры в "Ривер Стоуне".

При этом информации о разводе Гомболевских нет. В декларации за 2016 год Сергей Евгеньевич указал жену Наталью, а ее имущество – нет: ни квартиры на Днепровской набережной (ориентировочная стоимость их на рынке – $ 657 000), ни Toyota Land Cruiser Prado 2008 г.в.

Жена Гомболевского известна как бывший финдиректор государственного аэропорта "Борисполь" и экс-депутат Бориспольского горсовета от БЮТ.

В декларации Гомболевского, кроме супруги, указана дочь Валентина.

По данным "Наші гроші", 30 декабря 2016 года сын чиновника Евгений Гомболевский зарегистрировал право собственности на дом по улице Молодежной в Борисполе общей площадью 222 кв м, а также оформил собственность на землю под ним площадью 0,1 га. Их ему подарил отец.

При этом глава "Украэроруха" по итогам 2016 года задекларировал зарплату в размере 612 тыс. грн, $52 тысячи на банковских счетах и ​​одолженные кому-то $40 тысяч.

Опыт работы Гомболевского на авиационных предприятиях составляет около 20 лет, из них 15 лет он проработал в аэропорту "Борисполь". Гомболевский возглавил "Борисполь" в 2014 году, но продержался на посту 5 месяцев.

В конце 2016 года, когда Гомболевский уже занимал должность первого заместителя руководителя "Украэроруха", это предприятие передало более 400 млн грн. в "Платинум банк", который в начале января 2017 года Нацбанк признал неплатежеспособным.

Алена Рощенко, УП

Темы: декларациижильеземля
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