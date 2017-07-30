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Бойовики катували українську блогерку-інваліда, а потім відпустили

Неділя, 30 липня 2017, 12:40
Бойовики катували українську блогерку-інваліда, а потім відпустили

29 липня бойовики ОРЛО відпустили українського блогера Людмилу Сурженко зі слідами фізичного впливу.

Як повідомив у Facebook заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко, їй самостійно вдалось перетнути КПВВ Станиця Луганська у важкому психологічному стані, після чого їй було надано необхідну медичну допомогу.

Луганчанку Людмилу Сурженко (псевдонім у соцмережах Людмила Ясная) затримали 13 липня у Луганську під час перетину лінії розмежування в районі КПВВ Станиця Луганська, на блокпосту бойовиків так званої "ЛНР".

Приводом для затримання стало невиконання Сурженко команд бойовиків. Клименко уточнив, що вона є інвалідом дитинства по слуху, користується слуховим апаратом, на якому на той час вийшли з ладу акумулятори.

У подальшому так зване "МДБ ЛНР" здійснювало тиск на українську громадянку, в тому числі фізичний (плоскогубцями пошкоджено палець на руці) з метою оприлюднення у подальшому відео із її "зізнаннями" в роботі на українські спецслужби.

29 липня Сурженко було відпущено на волю.

"Обласна влада надає Людмилі всю необхідну допомогу. Підготовлені звернення до міжнародних організацій та судових інстанцій з приводу кричущого порушення прав людини! Черговий матеріал для гаазького трибуналу", - зазначив Клименко.

Разом з тим, перший віце-спікер Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook повідомила, що питання про долю Сурженко українська сторона піднімала на останній зустрічі ТКГ в Мінську, а також направляла відповідні листи з проханням надати інформацію про її місце утримання.

"З ОРЛО традиційно відповідали, що їм нічого не відомо про затримання жінки", - додала вона.

Геращенко також повідомила, що факт катувань Сурженко "стане предметом жорсткої розмови під час скайп конференції щодо заручників у форматі Мінськоі гуманітарної групи" в понеділок.

Українська правда

Теми: ЛНРЛуганськзаручники
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