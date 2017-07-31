Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики подтверждают содержание 71 заложника, в частности Асеева

Понедельник, 31 июля 2017, 15:45

Боевики подтверждают, что удерживают 71 заложника из тех 137, которые есть в списках Киева.

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в трехстороннем контактгруппе, вице-спикер Ирина Геращенко.

Она отметила, что за последние две недели увеличилось количество заложников.

"На сегодня, как уже информировала СБУ, мы требуем освободить из ОРДЛО 137 украинцев. Они подтверждают содержание только 71 (сегодня официально подтвердили содержание в тюрьме Донецка журналиста Станислава Асеева)", - написала она.

По словам вице-спикера, удалось добиться того, что в августе координатор ОБСЕ посетит тюрьмы и заложников на оккупированных территориях. "Мы обратились с требованием, чтобы обязательным пунктом была Макеевская колония, где содержат наших военных, также посещение задержанных женщин, гражданских, в частности, Игоря Козловского", - написала Геращенко.

"Мы требовали допуска в тюрьмы на оккупированные территории омбудсмена Лутковской, в ответ снова услышали, что эти тюрьмы уже посетила один народный депутат и замечаний к условиям содержания не было", - написала она.

Геращенко также рассказала, что во время скайп-конференции ОРЛО возражали относительно участия омбудсмена Лутковской, требуя ноту МИД. "Абсурд, но этот позорный спектакль был разыгран, чтобы уйти от ответа о пытках Людмилы Сурженко, судьбу которой обсуждали на прошлом заседании", - заявила она.

Как известно, Украина подготовила обращение к международным организациям и судебным инстанциям о пытках боевиками ОРЛО Людмилы Сурженко, которую 29 июля освободили из плена.

По Асееву - ранее Союз журналистов РФ подтвердил, что пропавший украинский журналист Станислав Асеев (Васин) действительно "арестован" так называемыми "правоохранительными органами" ОРДО. Также сообщалось, что состояние его здоровья вызывает беспокойство.

Украинская правда

Темы: Донбассзаложники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Донбасс
"Многие поверили в ВСУ, но войну без тыла не выиграть". 20-летний защитник "Азовстали" Назарий "Гренка"
Оккупанты безуспешно пытаются восстановить потерянные позиции вблизи освобожденного Старомайорского
"Немного изоленты, хороший снаряд – и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане
Последние новости
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
Все новости...
Реклама: