Боевики подтверждают содержание 71 заложника, в частности Асеева

Боевики подтверждают, что удерживают 71 заложника из тех 137, которые есть в списках Киева.

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в трехстороннем контактгруппе, вице-спикер Ирина Геращенко.

Она отметила, что за последние две недели увеличилось количество заложников.

"На сегодня, как уже информировала СБУ, мы требуем освободить из ОРДЛО 137 украинцев. Они подтверждают содержание только 71 (сегодня официально подтвердили содержание в тюрьме Донецка журналиста Станислава Асеева)", - написала она.

По словам вице-спикера, удалось добиться того, что в августе координатор ОБСЕ посетит тюрьмы и заложников на оккупированных территориях. "Мы обратились с требованием, чтобы обязательным пунктом была Макеевская колония, где содержат наших военных, также посещение задержанных женщин, гражданских, в частности, Игоря Козловского", - написала Геращенко.

"Мы требовали допуска в тюрьмы на оккупированные территории омбудсмена Лутковской, в ответ снова услышали, что эти тюрьмы уже посетила один народный депутат и замечаний к условиям содержания не было", - написала она.

Геращенко также рассказала, что во время скайп-конференции ОРЛО возражали относительно участия омбудсмена Лутковской, требуя ноту МИД. "Абсурд, но этот позорный спектакль был разыгран, чтобы уйти от ответа о пытках Людмилы Сурженко, судьбу которой обсуждали на прошлом заседании", - заявила она.

Как известно, Украина подготовила обращение к международным организациям и судебным инстанциям о пытках боевиками ОРЛО Людмилы Сурженко, которую 29 июля освободили из плена.

По Асееву - ранее Союз журналистов РФ подтвердил, что пропавший украинский журналист Станислав Асеев (Васин) действительно "арестован" так называемыми "правоохранительными органами" ОРДО. Также сообщалось, что состояние его здоровья вызывает беспокойство.

Украинская правда