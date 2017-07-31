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МЗС закликає українців не піддаватися на провокації РФ щодо громадянства

Понеділок, 31 липня 2017, 20:44

Міністерство закордонних справ вважає, що спрощення Росією порядку отримання громадянства для українців є свідченням зневаги до суверенітету України.

Про це йдеться у заяві відомства, оприлюдненій у понеділок ввечері.

"У МЗС вважають схвалення російським керівництвом закону, яким спрощується порядок набуття громадянства РФ громадянами України, свідченням повної зневаги держави-агресора до міжнародного права і суверенітету інших держав: російська влада взяла на себе повноваження визначати порядок виходу з громадянства іноземної держави, що є виключною прерогативою національного законодавства держави відповідного громадянства", - сказано у повідомленні.

Дипломати наголошують, що відмова від громадянства України у формі направлення нотаріально засвідченої заяви про відмову від українського громадянства в повноважний орган країни громадянства є нікчемною за своєю суттю та змістом.

У відомстві підкреслили, що згідно з чинним законодавством України, єдиним документом, який засвідчує факт припинення громадянства України як шляхом виходу з нього, так і його втрати, є відповідний указ президента України.

"Розцінюємо такий крок держави-агресора як продовження правової дискримінації та утисків прав громадян України, які в силу різних обставин живуть або працюють на території Росії, а також на окупованій нею території України", - сказано у заяві.

"У цьому зв’язку закликаємо громадян України не піддаватися на подібні провокації та вкотре застерігаємо від здійснення поїздок до Російської Федерації. У разі порушення прав та інтересів, громадяни України отримають усю необхідну консульську підтримку в дипломатичних і консульських установах України", - додали у відомстві.

Українська правда

Теми: МЗСРосіягромадянство
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