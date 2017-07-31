МИД призывает украинцев не поддаваться на провокации РФ касательно гражданства

Министерство иностранных дел считает, что упрощение Россией порядка получения гражданства для украинцев свидетельствует пренебрежению к суверенитету Украины.

Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованном в понедельник вечером.

"В МИД считают одобрение российским руководством закона, которым упрощается порядок приобретения гражданства РФ гражданами Украины, свидетельством полного пренебрежения государства-агрессора международным правом и суверенитетом других государств: российские власти взяли на себя полномочия определять порядок выхода из гражданства иностранного государства, является исключительной прерогативой национального законодательства государства соответствующего гражданства", - говорится в сообщении.

Дипломаты отмечают, что отказ от гражданства Украины в форме направления нотариально удостоверенного заявления об отказе от украинского гражданства в полномочный орган страны гражданства ничтожны по своей сути и содержанию.

В ведомстве подчеркнули, что согласно действующему законодательству Украины, единственным документом, удостоверяющим факт прекращения гражданства Украины как путем выхода из него, так и его потери, есть соответствующий указ президента Украины.

"Расцениваем такой шаг государства-агрессора как продолжение правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают на территории России, а также на оккупированной ею территории Украины", - сказано в заявлении.

"В этой связи призываем граждан Украины не поддаваться на подобные провокации и в очередной раз предостерегаем от осуществления поездок в Российскую Федерацию. В случае нарушения прав и интересов, граждане Украины получат всю необходимую консульскую поддержку в дипломатических и консульских учреждениях Украины", - добавили в ведомстве.

Украинская правда